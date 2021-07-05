新北首例 1男接種莫德納後死亡。（新北市府提供）

新北市接種疫苗死亡案例5日再傳2案，其中一位烏來64歲男性，7月2日接種莫德納疫苗，7月4日死亡，是新北首例接種莫德納疫苗後死亡的案例，但他身患糖尿病及高血壓，詳細死因待釐清。

另外三重區通報89歲男性，6月18日接種AZ疫苗，因身患腎臟疾病，25到30日出現倦怠及全身痠痛，7月1日死亡。

新北市衛生局表示，個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。