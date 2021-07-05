新北首例 64歲翁接種莫德納2天後死亡 17:362021/07/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市接種疫苗死亡案例5日再傳2案，其中一位烏來64歲男性，7月2日接種莫德納疫苗，7月4日死亡，是新北首例接種莫德納疫苗後死亡的案例。（示意圖，本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北首例 1男接種莫德納後死亡。（新北市府提供） 新北市接種疫苗死亡案例5日再傳2案，其中一位烏來64歲男性，7月2日接種莫德納疫苗，7月4日死亡，是新北首例接種莫德納疫苗後死亡的案例，但他身患糖尿病及高血壓，詳細死因待釐清。 另外三重區通報89歲男性，6月18日接種AZ疫苗，因身患腎臟疾病，25到30日出現倦怠及全身痠痛，7月1日死亡。 新北市衛生局表示，個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 男子長年臥床確診後死亡 基隆市府追感染源2家人驗血清 中央加碼3萬劑莫德納 屏東明開打 #接種 #新北 #死亡 #莫德納 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市持續零確診 7／7起擴大疫苗接種對象 15:592021/07/05 生活 花蓮第二波莫德納8日開打 偏鄉改採巡迴醫療替長者接種 16:092021/07/05 生活 台南東山偏遠山區設置疫苗施打站 5日啟動施打 14:132021/07/05 生活 印度搶接種 孟買爆上千人打到假疫苗 14:012021/07/05 國際 觀光業者盼解封後 旅遊業能先打疫苗 14:122021/07/05 政治 看開人生無所懼 陳淑芳不挑疫苗 04:102021/07/05 娛樂新聞 花蓮殘劑秒殺 民嘆比返鄉車票難搶 04:102021/07/05 地方新聞 韓國放寬場所限制 決混打疫苗 04:102021/07/05 焦點要聞 搶打莫德納 桃園武漢國中接種塞車 04:102021/07/05 地方新聞 Delta來勢洶洶 專家促疫苗混打 04:102021/07/05 焦點要聞 《國際產業》打造疫苗代工大國 傳韓將增產10億劑mRNA 13:592021/07/05 財經 生活熱門新聞 打完AZ隔日出狀況 台東志航基地地勤送醫 葉克膜搶命 - 生活 侯友宜視察樹林傳統市場 一早篩檢100多位 結果出爐 - 生活 台北＋15確診數下降關鍵？眾人歸功還好他出手 - 生活 新北首例 64歲翁接種莫德納2天後死亡 - 生活 桃園連續4日增3確診 804醫院再添1染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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