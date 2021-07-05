因門鎖老舊，70歲的劉婦將門關上後就開不了門，被關在門內3個小時以上，霧峰分局十九甲派出所員警據報，找來鎖匠開門，幾經折騰，終於以破壞門鎖方式將門打開。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

年約70歲的獨居劉姓老婦，日前不小心將自己反鎖在屋內3個小時以上出不來，經鄰居協助報案，霧峰分局十九甲派出所員警到場，找來鎖匠經破壞門鎖後，終於將門打開，劉婦一出房門感激得向員警頻頻道謝，並向鄰居訴說，關在裡面，心中忐忑不安，幸好得警救援，重獲自由。

霧峰分局十九甲派出所員警日前接獲民眾報案，指大里區立仁路有位老婦人受困屋內，員警到場發現該戶深鎖，且在外大喊也沒回應，員警詢問鄰居皆表示，該戶是一位年約70歲的劉姓婦人，平時與鄰居互動良好，之前也沒有發生過類似的狀況。

員警擔心發生意外，持續拍門、大喊數次後，婦人終於回應，劉婦表示可能門鎖老舊，無法正常開啟，員警一邊安撫老婦，請她不要慌張，也馬上通知鎖匠到場開鎖，鎖匠到場忙了一陣子，還是沒辦法開鎖，徵得劉婦同意後，就將鎖破壞後，終於順利把門打開，讓劉婦放下心來。

劉婦表示，因為之前沒特別注意房門鎖已經老舊，沒想到將門上鎖後再也打不開，被關在房內超過3個小時，心中很著急，真不敢想像如果沒有警方的協助後果會如何，十分感謝警方的幫忙，員警再三確認劉婦身體無恙後，叮囑她要注意自身安全，並常與街坊保持聯繫，也叮嚀她新冠肺炎流行期間，外出要記得戴口罩，與鄰居寒暄要保持距離。

霧峰分局長陳家銘表示，民眾如家中有長輩在外獨居，應定期保持聯繫或返家探親，除了可維繫家人間的感情，也避免意外情況造成憾事發生，同時呼籲大眾，目前正值防疫三級警戒實施期間，外出應全程戴口罩、禁止室內5人及室外10人以上的社交聚會，並盡量減少不必要的外出，各項的防疫規定有賴全民共同遵守，保護你我的健康。