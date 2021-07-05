屏東縣政府於枋寮鄉全鄉消毒連續3天，共出動國軍化學兵及環保局消毒人員共計120人，包括消毒車6輛及40台背式消毒機，5日已完成15村、面積達300萬平方公尺的消毒作業，加上民眾要求進入室內消毒475戶，清消工作也告一段落。

除此之外，為防範北部市場群聚事件，屏縣府及早因應，每日與屏東市公所清潔隊持續密集在建國市場等各市場全面消毒，防疫工作滴水不漏，盼讓民眾能安心採買。

屏縣環保局長顏幸苑指出，為防範北部市場群聚事件發生，屏縣府針對每日上千人進出頻繁的傳統市場，包括建國市場、北勢寮市場、華僑市場、東港漁市場等各市場，環保局與清潔隊組成的防疫消毒大隊，自五月提升三級警戒以來，持續密集投入大批人力展開消毒工作，共計超過500次以上。

消毒人員每日頂著炎熱的高溫，穿著密不通風的防護衣，背著沉重消毒裝備，長時間工作下來，各個雖汗流浹背、濕透衣衫，但換來民眾安心採買，讓民眾紛紛豎起大拇指比讚。