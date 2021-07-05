富采（3714）盤後公告6月營收，不受季底盤點因素衝擊，單月營收持續創下今年以來新高紀錄，達32.83億元，月增3.55％，為連續第二個月站穩3字頭營收，累計第二季營收達93.65億元，較第一季大幅成長36.14％。

《半導體》南亞科6月營收創33月高 Q2季增27.67％
台股收17919點歷史新高 大漲209點 萬海收302元跌7.5％
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