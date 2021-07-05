富采6月營收續寫今年新高 Q2營收大增36％ 17:402021/07/05 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富采（3714）盤後公告6月營收，不受季底盤點因素衝擊，單月營收持續創下今年以來新高紀錄，達32.83億元，月增3.55％，為連續第二個月站穩3字頭營收，累計第二季營收達93.65億元，較第一季大幅成長36.14％。 《半導體》南亞科6月營收創33月高 Q2季增27.67％ 台股收17919點歷史新高 大漲209點 萬海收302元跌7.5％ #富采 #月營收 #續寫 #今年新高 #盤後 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永信建設6月營收衝高近7億元 年增102％ 16:342021/07/05 財經 《其他股》房市買氣遞延未消失 海悅6月營收年增8.3％ 16:152021/07/05 財經 《半導體》聯電6月營收續登峰 Q2同攀高、季增8％優預期 15:072021/07/05 財經 《半導體》京元電6月營收近26月低點 Q2仍登第3高 15:412021/07/05 財經 《電子零件》毅嘉6月營收年增64％、Q2寫近3年同期高 16:322021/07/05 財經 《資訊服務》聚碩6月營收月增22％ 獲AWS解決方案供應商資格 08:192021/07/05 財經 《半導體》昇陽半派利1.2元 H1營收攀同期新高 16:322021/07/05 財經 《航運股》慧洋-KY6月營收創高、H1稅前EPS3.3元 樂觀H2運價向上 15:582021/07/05 財經 聯發科預估今年營收年增四成 13:172021/07/05 財經 《電子零件》南電6月、Q2營收雙升 齊創歷史新高 07:452021/07/05 財經 《電機股》亞德客-KY第2季營收首度站上70億元 創單季新高 15:412021/07/05 財經 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 遠不及一線大廠標準？ 韓媒爆料三星5奈米良率出大包 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 航運股暴漲情節激似這1檔 內行揭黑暗內幕：最後只剩散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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