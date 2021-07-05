宏碁旗下資安監控委外服務商安碁資訊（6690）6月營收衝上今年來高點、達0.91億元，月增54.2%、年增18.9%，並為2018年第三季IPO以來單月次高。累計今年上半年營收達3.85億元，年增10.8％，續站IPO以來同期新高。

受惠來自政府相關單位、關鍵基礎建設及金融機構等專案穩健挹注，安碁資訊今年第一季交出兩年半來單季次高成績後，第二季累計營收2.05億元，已站上單季新高。

在疫後政府、企業加速數位轉型下，零接觸的各式業務型已成為常態，安碁資訊看好遠端辦公的工作生活型轉變，使得過去從端點設備的防火牆建置，延伸至端末的個人家中連網設備，加上疫情下來自釣魚勒索郵件或DDoS的資安攻擊於近一年多來大幅增長，皆有利於推助相關資安專案業務擴展。

法人則預期，第二季在營收逐月走升拉抬下，安碁資訊單季營運動能可望有較第一季增溫、並較去年同期明顯成長的表現。