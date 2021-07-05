檢測需求強勁，半導體檢測大廠—閎康(3587)積極擴張檢測服務產能，隨著設備陸續進駐，預期下半年MA產能將新增20%以上，成長動能至少延續至2022年。

閎康以MA起家，陸續跨足故障分析(FA)及可靠度分析(RA)，由於公司長期深耕檢測技術及不吝於投資先進設備，對客戶研發進度的推進起有關鍵作用，由於中國、歐盟、美國及日本等皆針對半導體提出國家政策，加速半導體技術提升，其中因檢測設備愈發昂貴及技術迭代愈發快速，使持續投資的第三方檢測實驗室地位大幅提升。

受惠於半導體檢測需求大增，閎康檢測設備利用率亦自2020年下半年接近滿載，公司也在今年積極擴張檢測服務產能，各地區實驗室皆有添購設備之計劃，包括廈門實驗室新增MA設備、上海實驗室新增MA及FA設備、成立竹北第二實驗室及南科第二實驗室等，由於擴產計劃於過完年後發包，隨著設備陸續進駐，預期下半年MA產能將新增20%以上，以因應客戶下半年需求，閎康預估，成長動能至少延續至2022年。

閎康6月合併營收為2.81億元，月增3.81%，年增10.89%，單月歷史次高，累計第2季合併營收為8.1億元，季增10.69%，成長動能主要來自台灣的先進製程及中國第三代半導體客戶增長及材料分析(MA)約成長20%以上，累計前6月合併營收15.41億元，較去年同期成長8.46%。

為因應防疫，閎康於6月中投資逾百萬元在實驗室噴奈米抗菌薄膜，目前已完成矽導與竹北實驗室的相關噴膜作業，後續也將進行南科辦公室施作。