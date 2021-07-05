美國空軍授予雷神科技公司(Raytheon Company)一份20億美元的開發合約，將研發新一代的空射型核子巡弋飛彈，用以替代服役超過30年的AGM-86B空射巡弋飛彈(ALCM)。

軍事網(Military.com)報導，這項研發案稱為 LRSO(Long Range Stand Off weapon，遠程對峙武器)，預計將於 2027 年 2 月完成，屆時通過測評後就開始量產，擔任新一代的戰略嚇阻武器。

美國海軍與空軍各自有不同的巡弋飛彈，海軍使用的就是鼎鼎大名的BGM-109「戰斧巡弋飛彈 」(Tomahawk cruise missile)，它經歷過1991年伊拉克戰爭之後的多數美國對外戰爭，名聲極響；而美國空軍使用的是AGM-86「空射巡航飛彈」( Air-Launched Cruise MissileALCM)，雖然數量也不少，也參與過沙拉克戰爭，但是缺了一個具有特色的名字，使它常被誤認為戰斧飛彈。

不過，AGM-86的角色其實相當重要，屬於「戰略核武鐵三角」(Nuclear triad)的一部分，是戰略轟炸機實施核打擊的主要工具，畢竟敵方的本土防空網不可低估，派轟炸機以重力炸彈投放核武並不現實。

LRSO就是AGM-86的接替者，未來將安裝在 B-52同溫層堡壘( Stratofortress)以及B-2 精神號(Spirit)，和未來的 B-21 「突襲者」遠程攻擊轟炸機當中，預計射程超過2400公里，並且具有核打擊能力。

早在2017 年，美國空軍委託洛克希德馬丁和雷神公司一起合作，，開始 LRSO 的初步研發。美國空軍當時表示，協議價值 9 億美元，以5年的時間，以成熟設計概念並證明開發技術。

然而到了去年，美國空軍選擇了雷神公司的設計方案，這或許有平衡美國軍火商版圖的用意，避免一家獨大。

空射巡弋飛彈的改朝換代，可視為美國國防部對核武庫進行改革的一環，國會預算辦公室估計，在未來 30 年間，納稅人將花費1.2 兆美元，來進行核武庫的現代化改進。

其中，美國的洲際彈道飛彈過於古老，現役的義勇兵3型(LGM-30G Minuteman-III)已問世超過50年，更換最有迫切性。於是美國空軍在去年 9 月，授予諾斯洛普-格魯曼公( Northrop Grumman)一份價值 133 億美元的合約，用於新洲際彈道飛彈的開發與製造。