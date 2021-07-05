台北市一對夫妻去年與朋友到KTV飲酒歡唱，結束後妻子的一名女同事醉到不省人事，夫妻倆決定叫一輛計程車，將這名女同事送回家，到達住處後，人夫將醉女送上樓，不料卻不顧妻子仍在車上等候，竟然在樓梯間趁醉女神志不清，予以強吻、襲胸，得逞後把人丟在樓梯就往樓下衝，挨告卻辯稱對方「沒拒絕」，台北地檢署調查後，仍將人夫依機猥褻罪嫌起訴。

此案發生在2020年6月29日，起訴書指出，段姓男子事發當日與妻子到新北市永和的錢櫃KTV唱歌，一群人狂歡隔天凌晨，其中一名段妻的女同事，醉到神志不清，段男與妻子見狀，決定叫計程車將她送回家。

到達被害人住處後，由段男將被害女子扶上樓，妻子則在車上等候，但段男在樓梯間竟趁2人近距離接觸起色心，強吻被害人，並將手伸進衣服裡觸摸胸部，得逞後就將人丟在樓梯，快速跑上計程車離去。

被害人事後調閱住處監視器，發現酒醉時遭段男猥褻，憤而提告，段男在北檢調查時卻辯稱，當時兩情相悅，被害人當下並沒有拒絕，由於監視器明顯拍到被害人醉後已無法抗拒，因而未採信段男辯詞，最後依趁機猥褻罪將他起訴。

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