科技部科學園區審議會今（5）日通過中科園區4件投資新案，投資總額達17.24億元，包括精密機械產業之鐠羅機械、凱豊工業、雷應科技，以及積體電路之李長榮化工；此外，還有1件增資案，增資金額高達568.58億元。

其中，李長榮化工中科創新材料分公司，設立於中科虎尾園區，投資金額達12億元，研發電子級異丙醇及工業級異丙醇。電子級異丙醇具高潔淨純度、低沸點、高揮發性、與水互溶等特性，主要運用於半導體先進與高階面板製程中，晶圓或面板水洗後之下一道清洗製程，目的是移除殘留於表面的水分。電子級異丙醇於先進半導體生產製程中扮演關鍵角色，隨著製程技術不斷演進，需求發展及成長力道將與半導體產業趨於一致。

李長榮化工透過自主技術研發，也將發展循環經濟新模式，將配合電子級異丙醇客戶把製程端使用過的物料，以分離過濾方式將異丙醇與水分離，其中異丙醇經過蒸餾純化後，產出高純度電子級異丙醇，為第一個循環；而分離出來的水，成為工廠內可重複使用之再生水，為第二個循環。透過「雙循環」的循環經濟模式，達成廢棄物零產出，達資源循環利用目標，可說是業界首創，並為台灣化學材料業在循環經濟的創新範例。

此外，凱豊工業設立於中科二林園區，投資金額4.3億元，主要研發汽機車電池組立機械、電池塑膠外殼/護蓋射出件和精密之模具等，協助客戶針對電池生產進行專業的整廠機械設計；另透過塑膠成型模具設計的能力，提供電池塑膠外殼、護蓋或其他塑膠製品之射出件製造。

凱豊藉由建立國人自主研發精密塑膠射出模具，提供國內外產業對電池組立機械與精密塑膠射出品的需求，並藉由聚焦機械設備、汽車零組件之生產，研發成本低、安全性高的新型儲能設備，佈局全球新興儲能設備產業鏈的發展為目標，展現產業群聚力量，發揮綜效。