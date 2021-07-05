全國館場因防疫三級警戒閉館，台中國家歌劇院原本將於7月10日起登場的「夏日放／FUN時光」系列部分節目從7月至8月間將以外送劇場形式，在Facebook及YouTube兩大平台「FUN映中」線上觀影。歌劇院藝術總監邱瑗5日表示，外送劇場「FUN映中」將延續「音樂劇」、「親子」及「闔家觀賞」等特色，讓民眾不出門即可欣賞藝術節目。

台中國家歌劇院原本將於7月10日登場的「夏日放／FUN時光」系列節目的多檔全齡共賞節目， 因疫情閉館而無法現場演出，歌劇院將在7月9日起推出外送劇場服務，其中的台灣劇場節目在「FUN映中」線上觀影呈現，每週末限時在Facebook及YouTube兩大平台播岀，從劇場到客廳，民眾不必出門，便可享有藝文生活。

邱瑗表示，夏天就是要大手牽小手地來看劇，如觀眾現階段仍無法進劇場，何不將劇場直接帶給觀眾？讓各年齡層的民眾仍能在線上的「FUN映中」影片節目中找到喜好的藝術節目。

7月首波上線的真快樂掌中劇團《孟婆•湯》，在戲劇中融入布袋戲元素與北管音樂，重新以駐守陰間的孟婆角度，帶領傳統故事女主角回望與重生；沙丁龐客劇團《阿醜奇遇記》，透過小丑默劇與現場室內樂演奏，帶來一段探尋自我的音樂劇場旅程；刺點創作工坊《再一次，夢想》講述一對母子和一個失憶的靈魂，相互唱出溝通、和解、築夢的音樂劇；果陀劇場《老闆不願透露的事》透過喜劇方式，刻畫職場如戰場樣貌。

邱瑗透露，8月份持續規劃中，目前排定的節目包含春河劇團《四季的童話》及如果兒童劇團《豬探長秘密檔案Ⅲ棋逢敵手》，其他節目請拭目以待。台中國家歌劇院在防疫居家期間，打造屬於所有人「藝術與生活的劇場」，讓文化與藝術能夠更加貼近民眾生活。