台積電慈善基金會及遠見天下文化教育基金會，5日捐贈南投縣25所國中小學共200台再生筆電，以及100組線上教學免費帳號；副縣長陳正昇感謝兩個基金會的善心義舉，也呼籲希望能有更多企業團體響應，共同出錢出力，幫助更多弱勢孩子「停課不停學」。

陳正昇指出，台積電慈善基金會董事長張淑芬，長期支持偏鄉教育，先前已在信義鄉雙龍國小，資助教學資訊設備及網路分享器，此次更募集200台再生筆記型電腦，捐贈南投縣25所國中小弱勢家庭學子，鼓勵學生善用筆記型電腦，暑假在家線上無礙持續學習。

陳正昇說，遠見天下文化教育基金會為能提升遠端線上教學效率，捐贈100組「1號課堂全年暢聽會員」帳號，讓教師在暑假期間持續進修、學習成長。

陳正昇表示，非常感謝台積電慈善基金會及遠見天下文化教育基金會，協助縣內學校建構軟硬體設備，及數位探索課程，讓教師及學生獲得多元的遠距教學及學習的機會。

漳興國小校長張鈴采指出，學校一直擔任輔助家庭支持功能的重要角色，配合防疫停課，學生必須在家線上遠距學習，對弱勢家庭是很大的衝擊與考驗，縣府及校方持續設法彌補縮小這方面的差距，因此特別感謝台積電慈善基金會捐贈筆電給學校轉交學生在家使用，但目前全校有347位學生，這次得到8台筆電的捐贈，當然一定還有孩子有需要，還仰賴社會各界可以持續關注未來主人翁的學習，盡巷量滿足每個孩子，在家裡也能得到平等學習的機會。