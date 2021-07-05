西班牙籍帥哥「小飛」今天捐贈精美餐盒給部立台東醫院的醫護人員。（莊哲權攝）

頂著一頭金髮的西班牙籍帥哥小飛，在都蘭經營「海角咖啡」，並推展帆船運動，受到疫情影響，幾乎都沒有遊客，課程也都停擺，身為外國人，更加艱困，但是感念醫護人員的辛勞，今天準備了30份異國料理餐盒，送到部立台東醫院，希望快解封，可以恢復正常生活。

小飛跟他的員工，今天一早就忙著備料，做了30份海鮮燉飯、義大利麵、肉捲，近中午送到部立台東醫院，他說，以前在他經營的海角咖啡有位員工在部立醫院當護理師，了解疫情期間醫護人員的辛苦，因此希望能盡點心力，為他們加油打氣。

小飛表示，疫情嚴峻，大家搶打疫苗，他也很希望能盡快打到疫苗，但是不知要等到幾時，又無法西班牙施打，三級警戒以來，完全沒有遊客，業績幾乎掛零，很多活動都停擺，雖然希望趕快解封，恢復正常生活，又擔心解封後疫情再起。

31歲的小飛頂著一頭金髮，非常醒目，雖然戴著口罩，深邃的眼神，透露出是帥哥無誤，他在西班牙是帆船運動選手，6年前到台東旅遊，對東海岸的純樸與自然留下深刻印象，在都蘭找到打工換宿的機會，從此落腳都蘭，經營的海角咖啡，在網路上頗富盛名，進而開辦帆船學校，在台東推展水上運動。

小飛說，餐廳現在都沒有客人上門，租金等開銷卻很龐大，所以他們現在也嘗試外送平台，至少可讓員工來上班一下；而在帆船學校部分，暑假夏令學員多來自外縣市，即使三級解封，也要看家長及教練的意願，對1個外國人而言，都是艱鉅的挑戰。