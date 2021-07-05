大陸抖音網紅「阿爾忒彌斯美伢」五官精緻、氣質高冷，直播風格十分與眾不同，她不說話，也不表演才藝，但光看超高顏值就吸引無數網友觀看，然而日前她卻被爆出是男兒身，頓時在網路上掀起熱議，對此，阿爾忒彌斯美伢也親自回應，「我是男是女的這麼難分辨嗎？」

阿爾忒彌斯美伢因為逆天顏值被封為「抖音第一美女」，許多網友都認為她經得起關濾鏡的考驗，很可能本人更美，然而卻有人爆出，阿爾忒彌斯美伢其實是男扮女裝，該名網友分析，她的骨架身形較大，臉蛋某些角度看起來也比較陽剛，懷疑她並不是女兒身。

加上阿爾忒彌斯美伢幾乎不怎麼說話，網友也推測，很可能是因為一開始說話就會破功，消息曝光後讓大批網友都心碎，對此，阿爾忒彌斯美伢也開直播回應：「我是男是女的這麼難分辨嗎？是聲音聽不出來還是長相看不出來？為什麼總是問我是不是男的，你要先問自已你是不是個人！」

阿爾忒彌斯美伢五官精緻、氣質高冷。（圖/翻攝自阿爾忒彌斯美伢微博）

儘管如此，還是有不少網友不買單，對她的性別十分懷疑，粉絲們也紛紛為偶像護航，「如果是男的，但女裝能這樣，也不是不行....」、「只是比較英氣的女生啦」、「不管男的女的我都愛」、「一個人說可能是那個人的問題，但很多人都說就可能....」。