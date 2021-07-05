高雄市5日午後下了一場豪雨，警方到岡山區本工三路與本工環東路口的易積水路查看。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

5日午後北高雄下了一場豪雨，高雄市水利局統計，最大3小時累積雨量為路竹區125.5毫米，其次為永安區95毫米，最大1小時累積雨量為路竹區104毫米，其次為永安區85毫米。水利局永達抽水站也立即啟動抽水機組，適時降低積淹水風險。

水利局說，高雄市受午後熱對流影響，有短延時強降雨發生，中央氣象局於下午3時45分發布豪雨特報，並於3時54分透過「災防告警系統」發布告警訊息，提醒民眾慎防大雷雨的劇烈天氣，主要在永安區、路竹區、岡山區、湖內區及茄萣區一帶於3時至4時30分有明顯雨勢發生。

經統計，積淹水災情通報6件，於下午4時58分已全部退水，集中岡山區及永安區，都是道路積水事件，發生時間約下午3時50分至下午4時55分，平均退水速度約1小時，主要因為短時強降雨宣泄不及，局部低窪地區與路段容易積淹水，另有樹葉阻塞道路側溝造成短暫積水等，經雨勢趨緩及清除後即退水。