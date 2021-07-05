陽明交大首次舉辦的國際黑客松創意競賽，由陽明交大與中央大學聯隊Finic以《LINE健康照護服務》奪得冠軍。（陽明交大提供／陳育賢新竹傳真）

陽明交大首次舉辦的國際黑客松創意競賽，因疫情影響近日以線上方式舉辦，參賽者透過LINE的聊天機器人Chatbot，結合Open Data作出創意發想，計有全球13個國家、地區、100多位學生參賽，經過40小時競賽後，由陽明交大與中央大學聯隊Finic奪得冠軍。

陽明交大指出，這是陽明交大首次舉辦融合台灣學生與國際學生的黑客松創意競賽，全程以英文舉行，報名參賽的學生有來自海地、印尼、印度、越南、聖露西亞、泰國、巴基斯坦、烏克蘭、俄羅斯、南韓、大陸、香港等國與地區，台灣則有包括陽明交大、台大、清大、台科大、師大、政大、中央的學生參與，讓學生盡情發揮創意。

此次的線上競賽是與LINE及DeepQ兩企業共同協辦，希望能將學生的創意與企業接軌，創造價值，比賽方式則是透過LINE所提供的聊天機器人Chatbot，結合Open Data在數位轉型、健康醫療等主題上創意發想，比賽結果獲獎的學生將有機會到LINE實習並優先獲得聘用。

陽明交大校區國際長陳冠能表示，此次活動也獲得台達電、美光、以及交大思源基金會熱情贊助，思源基金會更特別設立「思源基金會創意特別獎」3名，每名1萬元，獎勵前3名以外大膽創新的隊伍，以呼應校友們勇敢創新創業的特質。

交大校區副國際長金孟華也說，國際黑客松創意競賽的成功對校園國際化工作是很大的激勵，國際化是陽明交大的亮點，未來會持續透過專業活動，培育學生國際化視野與能力。

LINE台灣研發工程團隊表示，在疫情期間，能與陽明交大共同合辦國際黑客松競賽機會難得，希望透過產學合作的過程，與學生交流互動，激盪學生的創意發想，也藉此找到優秀的工作夥伴，加入LINE TECH FRESH的行列，拉近人與人之間的距離。

在經過40個小時的競賽後，由陽明交大與中央大學4名學生組成的聯隊「Finic」拿下冠軍，Finic設計了《LINE健康照護服務》，功能包含搜尋鄰近醫院、追蹤就醫紀錄、QR Code掃描、線上醫療諮詢、以及Panic Button緊急按鈕，克服119語言不通無法快速求救的困境，是Finic能奪冠的關鍵。