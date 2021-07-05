德翔海運集團20週年繳出亮麗成績，總經理涂鴻麟5日表示，今年原訂獲利目標100億元可望提前在上半年達標，看好全年貨量將上修至190萬TEU、年增11%，營收460億元、成長70％，今年獲利目標將挑戰170億元，每股盈餘約43元。

同時配合聯營夥伴船舶升級計畫，德翔已確認與上海外高橋造船廠簽訂4艘7000TEU且符合未來節能規範的新船訂單，總價3億美元，雙方明（6）日將舉行視訊簽約儀式，預計2023～2024年交船，投入印巴航線。

躬逢海運市場百年一遇榮景，德翔去年第四季開始，除了原定新造船計畫，也搶先市場購入現成船，並佈署新造櫃，剛好迎來去年第四季海運噴發，全年獲利60億元創新高。今年第一季再創新高，單季獲利逾60億元，更甚去年全年。

德翔海運2年前訂下自有船隊比例提升至五成目標，去年已購入5艘4300～5600TEU 、1艘2500TEU、2艘1800TEU的現成船加入營運，資本資出逾一億美元，船價相對低廉，日營運成本比租金節省，對於公司獲利助益大；7月尚有1000TEU、1800TEU各一艘船，第四季還有一艘6300TEU現成船將加入，對比現今瘋狂的租船市場，有助減少租金成本。

考慮新造船交付日期都在2023～2024年，德翔會持續購置船況佳且符合2023年減碳規範的二手船。

為符合IMO規範EEXI與CII，德翔海運前二年開始布局新造船，向文沖船廠訂購的2艘2700TEU分別於7月、9月加入澳洲航線，另4艘1900TEU同樣委由文沖船廠建造中，將於明、後年陸續交船。

另針對貨櫃供給處於緊張態勢，德翔今年投入6500萬美元採購新貨櫃，迄今已交付11000標準櫃，另有10100標準櫃預計9月交付，總營運貨櫃量將達22.6萬標準櫃。下一個目標將會逐步提高自有櫃比例，降低營運成本。

德翔成立於2001年7月6日，目前運營航線已達52條，服務16國家、62個港口。