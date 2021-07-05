這波新冠肺炎疫情三級警戒延續中，面對防疫政策造成限制、改變民眾外食習慣，天仁茗茶除了調整門市營業時間、延長會員生日優惠外，並在日本對台疫情伸出援手之際，推出台日友好感謝祭活動。同時，疫情也對企業經營帶來不小衝擊，遠東新世紀則在近日公開的2020企業社會責任報告書(CSR)中，將團結抗疫相關內容納入其中。各家企業皆在防疫抗疫中，展現企業的應變能量。

創立近70年，天仁茗茶為台灣唯一的茶葉專業上市公司，目前已擁有海內外234家連鎖茶葉專門店之規模，並通過FSSC 22000、HACCP國際品質認證。以「老行業，新經營」的精神，天仁致力於產品創新、通路創新及組織創新，陸續開發喫茶趣、CHAFFEE、ToGo等餐飲連鎖品牌。

這波疫情中，天仁茗茶推出茶葉、茶食商品單筆消費滿額免運活動，只要一通電話好茶送到家，線上付款0接觸，讓消費者安心購物。而為感謝日本在疫情危急的時候伸出援手，天仁綠茶粉由日本靜岡產地直送、100%原葉研磨，不論WFH居家上班，還是週末宅在家，讓消費者輕鬆攝取維他命C及膳食纖維。防疫期間雖不能出國，簡單在台灣就能輕鬆品嚐道地滋味。

千大企業、知名上市公司遠東新世紀〈原遠東紡織〉，在累積近80年的成長茁壯，目前共分化纖、紡織、石化、土地開發與轉投資5大事業。運用創新的思維、優異的技術與卓越的管理，成為聚酯、紡織材料領導者，並為多元資產創造最大價值，以引領社會發展，提升人民福祉。

2020年COVID-19疫情衝擊全球，全球永續議題快速變遷，遠東新世紀為展現積極落實永續經營的決心，設立董事會下「企業永續委員會」，同時為強化公司治理，於董事會通過《風險管理政策》，健全風險管理。

在新出爐的2020企業社會責任報告書中，「團結抗疫 守護全民」報導遠東新世紀在疫情期間創新各項防疫最佳原物料，開發應用產品守護全民健康，同時完善全公司防疫措施，守護同仁與全民健康。此外，遠東新世紀在2020年薪冠肺炎疫情肆虐期間，執行《疫情期間駐外人員補助政策》，保護員工安全、並感謝同仁辛苦駐守崗位。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，目前國內新冠肺炎疫情有降溫趨勢，感謝持續堅守工作崗位的勞工朋友，也感謝各家企業無不以各自的努力與創意，並實施各項應變措施，讓企業內員工能夠共同抗疫，展現企業經營的韌性。

黃若薇也提到，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡」模組，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。