于子育（琇琴）的臉書粉絲專頁7月4日突破10萬，為了回饋一路以來支持的粉絲，她在突破10萬之前，特別舉辦了「十全十美」小活動，希望藉機把愛傳出去。從認真經營臉專，到現在突破10萬，她花了3年多的時間才達成，她在直播中感性地說：「對很多人來說可能只是一小步，但對自己來說卻是一大步，代表著是一步一腳印累積下來的，10萬粉絲對我來說不容易，是給自己很大的一個鼓勵，對我來說是很重要的！」

在臉專人數突破10萬的當下，于子育激動又興奮表示擇日不如撞日，立刻開直播，想要當面感謝10萬粉絲10萬個愛，尤其在疫情期間，她深深感受到愛要即時，要馬上對愛的人說出口。同時7月也是她的生日月，她謝謝大家送給她的生日禮物，也謝謝代言廠商566耐斯的大力相挺，第一時間表達贊助一年份的商品，覺得驚喜與感恩，並許諾未來還要持續在粉專直播、唱歌、分享日常的心情與感動。

她最近正在學習剪接小影片、做直播、發IG，表示還有很多東西是想學的。接下來不論是8月8日即將上檔的《俗女養成記2》，以及疫情前剛拍攝完畢的電影《買一送一》，還有待解禁時拍攝的戲劇，都希望大家能繼續支持、期待。