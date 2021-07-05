星展銀行（台灣）董事會通過由伍維洪（Mr. Andrew Ng）接任星展銀行（台灣）董事長，他是星展集團執行委員會委員，同時也是星展集團金融市場處暨流動資金管理處負責人，於1992年至1995年間於台北任職，對台灣市場相當熟悉。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，未來將借重伍維洪的專業與豐富資歷，提升在金融市場暨流動資金管理業務的優勢，並進一步拓展對消費客戶、企業客戶和金融同業財富管理暨投資相關業務，落實深耕台灣的承諾。

星展指出，伍維洪2000年加入星展，2005年升任董事總經理並擔任貿易部門區域負責人。2006年起執掌星展金融市場處暨流動資金管理處在亞洲的業務拓展，協助開發不同資產類別的泛亞洲貿易平台，並建置區域內不同市場貨幣的衍生商品。同時開發一般衍生性金融商品及奇異式衍生性金融商品（exotic derivatives）。

星展說明，伍維洪在金融市場暨流動資金業務領域擁有逾30年資歷，加入星展前曾於1995年至1999年擔任加拿大帝國商業銀行執行董事，任內協助該銀行建置交易平台及開發亞洲貨幣衍生性金融商品。1986年加入大通曼哈頓銀行，並在1992年至1995年擔任台北大通曼哈頓銀行財務主管。1995年離開大通曼哈頓銀行時，為北亞貿易部負責人。

星展強調，台灣是星展集團六大重點發展市場之一，1983年進入台灣市場以來，持續透過投資台灣擴大在台業務範圍與客戶規模。繼收購寶華銀行良好資產及完成受讓原澳盛銀行台灣個金及財管業務後，2019年增資新台幣22.5億元，以更穩健的資金結構永續經營台灣。