富邦悍將墨西哥籍左投手邦威決定將於本周離台，啟程返回墨西哥備戰東京奧運，他坦言，做出離台決定十分困難，但仍感謝富邦這2年給予來台打球機會。

富邦自接獲墨西哥代表隊欲徵召邦威的詢問後，持續和邦威溝通希望他能繼續留台效力，最終邦威選擇返回墨西哥參加奧運，富邦球團雖然不捨，但仍尊重邦威的決定。

總教練洪一中表示，邦威是一名配合度很高的選手，很投入球隊與勝負之中，但奧運是許多運動員的夢想，對選手來說是至高無上的榮耀，雖然悍將需要他，但球隊還是給予祝福，希望他在奧運能有好的表現。

邦威說：「離開台灣代表墨西哥打奧運，對我來說是一件很困難的決定，感謝富邦連二年給我來到台灣打球的機會，這兩年真的是我人生中一段很棒的旅程。我會在今年的東京奧運繼續加油，為我的國家以及身為運動員的我爭取最高榮耀。」

目前中職賽事雖因疫情暫停，球團調整補強作業仍不停歇，除了將透過選秀會補強戰力外，也會持續觀察國外其他球員狀況，繼續備戰今年球季。