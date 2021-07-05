21歲陳男昨天凌晨開車載女友26歲吳女外出買消夜，路上被巡邏的新興分局員警發現車上的吳女疑未戴口罩，且該車頭大燈疑改裝過，立即攔下盤查；警方意外察覺駕駛座位上有可疑粉末殘渣袋，又在車上查獲18包K他命、3包毒品咖啡包，陳男、吳女均被帶回警局偵訊、採驗尿液。

新興分局指出，昨巡邏時發現一輛自小客車內2人，其中1人疑似未戴口罩，有違反防疫規定之虞，車大燈似乎和原廠不太相同，警方在新興區民生、文衡路口將陳男攔下，等到陳男下車接受盤查時，眼尖的警員驚見在駕駛座的腳踏板上，有著可疑粉末殘渣袋。

警方經過陳、吳同意下，又在車上找到18包已分裝過的K他命、3包毒品咖啡包；陳男坦承毒品是他所有，稱是因半夜肚子餓，才與吳女外出買消夜，不料因女友未將口罩戴好，引來警方盤查。全案除依法對陳男、吳女驗尿外，也依毒品罪送辦。

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