因應疫情帶來的衝擊，勞動部日前宣布擴大紓困方案，將打工族也納入補貼範圍，每人發放1萬元現金。然而不少網友在實際申請過後，才發現自己竟然不符資格，而「看得到領不到」的原因，竟是雇主從未投保勞保，甚至有企業為了節省支出，不斷加保、退保等，種種惡劣行徑在這次紓困中通通現形，令人感嘆這次紓困簡直是面「照妖鏡」。

有名網友在Dcard發文表示，自己從去年10月到今年6月底，都在同一家飲料店打工，卻在申請這次打工族紓困之後，才發現老闆從頭到尾都沒有為她保過勞保，因此無法領取1萬元生活補貼，令她感到相當傻眼。此文一出，引起網友熱烈迴響，不少網友建議她可檢舉公司，並向老闆索取賠償，也有網友直呼「這波紓困抓出很多讓他們『以為有保勞保』的老闆」。

許多學生都會趁著暑假期間打工賺錢，但在積極求職的同時，也要注意自身權益。根據勞工保險條例規定，只要是僱用5名員工以上的公司，無論是工讀生或正職，從到職當日起就要投保勞保。而針對2種不同類型的工讀生，又有各自的勞保方式。

一是針對「部分工時人員」，也就是每周、每月有固定工作時數者，包括：暑期工讀、長期工讀等，雖然工作時數比正職少，但由於是每月定時前來，雇主還是要整月加保，不能為了節省支出，只在上班日加保，休假日就退保。

再者，針對「短期工作人員」，也就是不定時上班者，包括：臨時工讀等，因為可能只工作這3天，或是這1週，不算是整月在職，因此雇主只要從到職日至離職日均投保勞保即可。不過需要注意的是，無論工時長短，即便只是打工1天，雇主也須為員工投保勞保。

而投保勞保的好處，除了領取這次紓困補貼之外，像是生育、傷病、失能、職業災害、老年、死亡給付等，都與勞保息息相關。因此在尋找打工職務時，務必注意雇主是否有幫你投保勞保，可透過付費語音電話、網路申辦、各地勞保局及郵局等管道進行查詢。

至於因為勞保問題而無法領取紓困金的打工族，依據就業保險法第38條第1項規定，雇主若未替勞工投保勞保，不僅處10倍罰鍰，「勞工因此所受之損失，並應由投保單位依本法規定之給付標準賠償之」，除了蒐證向勞工局提出檢舉之外，亦可向雇主索取賠償。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情期間兼差補貼需求以及學生族暑期工讀需求，1111人力銀行特闢兼差打工專區(https://parttime.1111.com.tw/)，協助想要打工或兼差的求職者，有效且快速地媒合各大產業，找到適合自身的工作。