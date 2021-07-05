台灣陷入「疫苗困境」，造成民眾冒風險出國打疫苗，以及瘋狂的去搶疫苗殘劑，甚至還有民眾在搶打疫苗殘劑的過程中奔跑摔倒。民眾黨立委蔡壁如直言，看到這個畫面，眼淚都掉下來了，她質問總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中，怎麼能對此無動於衷？並針對台北市疫調問題痛批陳時中睜眼說瞎話。

蔡壁如今(5日)在臉書上表示，昨天從和平醫院下班後，在家裡看到一則新聞，為了搶疫苗殘劑，竟然有民眾蜂擁跑向施打站前的編號方格，甚至有人在奔跑途中摔倒！民眾氣得大罵「人民是狗嗎」？

蔡壁如直言，看到這則新聞，「我的眼淚掉下來了。蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中部長，你們聽到了嗎？你們看到了嗎？怎麼還能無動於衷？！」她質疑，如果不是疫苗數量不足、如果不是太過懼怕印度變異Delta病毒株的傷害，民眾又怎會如此狼狽、不安？

蔡壁如認為，疫情之下，當上位者麻木不仁的時候，是這個國家可悲的開始；當上位者動用國家機器，傾全力攻擊在野黨的時候，是非如何明辨？她還引用「曾參殺人」的故事指出，現在綠營從中央官員、民代、到地方議員、名嘴，透過各種方式，口徑一致、鋪天蓋地的說「台北市不疫調、不匡列」，「你說，民眾能不相信嗎？」

蔡壁如坦言，從疫情發生到現在，台北市不但有做疫調，而且還做精準疫調，每一個個案都做了紀錄而且完整上傳到中央，但她不懂，「陳時中部長，你為何可以睜眼說瞎話？！」並指自己也希望能夠清零，但她強調，「除非封城，否則不切實際！即便是一條新的棉被，每天拿到太陽底下，用撢子打一打，都會有灰塵，要做到零灰塵，除非把棉被送到無塵室，病毒清零，也是如此！」