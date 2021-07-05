有些人心直口快，說話總是不經修飾，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬虎、豬、狗、馬、雞的人說話很直接，給人毒舌的印象，不過他們本性善良，因此天賜福氣，一生幸福又順利。

▍1.生肖虎

能幹的屬虎人在工作中雷厲風行，他們不怕得罪人，做事只講對錯，不講情面。他們性格直爽，和爽快的人相處融洽，他們可以結交很多真心朋友。屬虎人講信用，說到做到，並愛幫助弱小，在大家心中他們的品格高尚，非常可貴。

▍2.生肖豬

屬豬人說話不經修飾，很多時候會傷到人，大家都不理解他們的這種個性，其實他們只是不願意說謊，無論對誰都很真誠，覺得想說什麼直接表達就行了，何必拐彎抹角的說話。如此坦率的屬豬人其實非常可愛，性格單純善良，可以得到上天的福氣。

▍3.生肖狗

屬狗人性格坦誠、重情重義、樂觀善良，他們做事喜歡直來直往，從來不會讓人需要去猜測他背後的用意。他們做事有原則，路見不平拔刀相助，這份正義感非常難得。屬狗人心胸開闊，包容心較強，大家都喜歡他們，正因為如此，屬狗人有非常好的人緣。

▍4.生肖馬

屬馬人性格頑固，直話直說，想要改還改不了。其實他們有時也會覺得自己講話不夠圓滑，不過遇到事情還是會直言不諱，尤其是對朋友，有缺點他們一定會直接點出，與人交往沒有私心，做事問心無愧，積極的面對生活，早晚有一天會飛黃騰達。

▍5.生肖雞

屬雞人認為做人就是要直接一點，無論做事或說話，需要的就是直接痛快。他們行事風格乾脆利落，從不拖泥帶水，工作上能力非常強，可以明辨是非，若有人對自己好，會記得一輩子。知恩圖報的屬雞人刀子嘴豆腐心，很善良，愛社交，總能得到好機遇，人生特別順利。

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