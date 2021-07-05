近幾年台灣教育方式不斷改革，現今的108課綱強調要翻轉教育，從過去學生學習「知識」與「能力」，加上「態度」，轉變成培養「素養」。然而「素養」並非一朝一夕就能養成，國高中生為了升學須花心思準備學習歷程，勇於嘗試學科以外的生活體驗豐富歷程，即便上了大學，校方也希望學生多方嘗試，國立東華大學日前舉辦第1屆「東之皇華」全國硬筆書法比賽，競賽類別分為大專學生組及社會組，於今年3月開始對全國徵件，5月下旬收件截止，約有千件作品參賽。其中，社會組參加件數近600件。

評審委員表示，這次參賽作品都達基本水準，而社會組水平更高，許多作品讓人驚豔。由於今年是第1屆，未來希望更多大學生與社會人士參與，讓活動得以延續，期能散播硬筆書法學習種子，喚醒更多人覽讀楊牧詩文，並喜歡有溫度的手書寫詩文。

因疫情關係取消展覽及頒獎典禮，由主辦單位另行寄發獎金及獎狀。本次競賽參賽者踴躍，未得獎者請再接再勵，不要讓任何事，阻撓我們追求夢想的心，讓學習的熱情持續，人生路程也將有另一番美好的風景。

提到美景就會聯想到山、海的遼闊，但觀光過度開發讓大自然不堪負荷，許多企業為響應CSR，定期舉辦淨灘等公益活動，盼海洋能夠恢復過往容貌，海漂垃圾也是邁向永續海洋急需解決的問題之一。

海洋大學輪機工程學系華健教授發明了一套形狀如同海星的垃圾清淨系統，構造簡單且材料便宜。「海星」靠風轉動風機，轉動力傳到水下的渦輪機後，產生的漩渦將附近的垃圾吸引、收集。

華教授表示，接著會持續改良海星，讓大眾都能很容易DIY組裝和使用。如此，藉著更多人親身參與清淨海洋，讓大家清楚了解，只有減少並管好垃圾產生，才能解決海漂垃圾問題，也才能真的讓海洋恢復乾淨。

此外，海大多位專業科學家也與媒體合作，籌畫2年拍攝歷時500多天，完成「福爾摩沙守護者」，以臺灣的山林與海洋生態作為場景，深度探討氣候變遷與人類過度開發之下，臺灣生態環境與珍貴物種所受到的創傷浩劫，以海、陸、空多元立體的視角，忠實呈現臺灣海洋生態的美麗與哀愁。

「聚焦全世界」團隊空拍「新海研二號」科研船，「福爾摩沙守護者」畫面。（圖/東森電視「聚焦全世界」提供。）

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