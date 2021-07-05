英國王室凱特王妃得知先前接觸過的人檢測出COVID-19呈陽性，緊急取消了後續公開行程，採取自我隔離。

路透社報導，肯辛頓宮(Kensington Palace)的發言人說：「上星期，劍橋公爵夫人曾經與後來被檢測COVID-19呈陽性的人有過接觸。」

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29 2021

「殿下沒有出現任何症狀，但她遵守政府的所有相關防疫指導方針，在家中自我隔離。」

凱特在5月28日已接種過第1劑疫苗。

上星期，凱特王妃與夫婿威廉王子參加了一系列公開活動，其中最有名的是周五的溫布敦網球賽。