英國王室凱特王妃得知先前接觸過的人檢測出COVID-19呈陽性，緊急取消了後續公開行程，採取自我隔離。

路透社報導，肯辛頓宮(Kensington Palace)的發言人說：「上星期，劍橋公爵夫人曾經與後來被檢測COVID-19呈陽性的人有過接觸。」

「殿下沒有出現任何症狀，但她遵守政府的所有相關防疫指導方針，在家中自我隔離。」

凱特在5月28日已接種過第1劑疫苗。

上星期，凱特王妃與夫婿威廉王子參加了一系列公開活動，其中最有名的是周五的溫布敦網球賽。

文章來源：British royal Kate self-isolating after COVID-19 contact

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