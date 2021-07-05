氣質女神張鈞甯再度擔任汽車品牌年度代言人，5日她主演的全新微電影廣告在線上發表會上首播，張鈞甯以一襲輕時尚休閒裝扮在特別錄製的影片中親切向粉絲問候，分享代言點滴，與微電影角色呼應，再現新時代獨立女性的魅力。

張鈞甯特地為發表會錄製一段話傳遞暖心祝福，鼓勵每一個「你」做自己的選擇，滿足自己的期待，才會真正的快樂，並說自己就是這樣坐著自己喜歡的工作，才更有勇氣、力量做自己、走自己的路，正如微電影中的角色，「不為別人而選，只為你自己」！戲約不斷的她，總是全心投入在工作中，也曾笑稱自己是不折不扣的工作狂，透過此次廣告拍攝行程，女神終於獲得了與自己獨處的絕佳機會！她更透露，在忙碌之餘，非常享受開著車到處遊走的感覺，享受和自己相處的時光，聽聽自己心底聲音，讓她感受到了更多的力量。

張鈞甯在全新微電影廣告中延續「你，才是目的地」的溝通主軸，再次完美詮釋精明幹練高階經理人的角色，在工作和生活中，面對多重責任與情緒壓力，決定暫時放飛自我，開著車踏上一段尋找初心的旅程。在首映的微電影中，女神更化身氣質優雅的伴娘，以一襲高雅的白紗亮相，一出場就擄獲所有人的目光。

在拍攝過程中，張鈞甯駕車飛馳在北海岸濱海公路，感受純正運動跑旅的駕馭樂趣。聽聞許多車主到展間都會指定與張鈞甯的手舉牌拍照留念後，她也難掩愉悅之情，希望繼續和大家一起同框合影，更笑稱若買十台車還能集滿與自己的十連拍！為向粉絲們推薦好車，她也使出渾身解數，直呼自己是最佳代言人、最佳推廣人，賣車功力一流。