全台三級警戒，防疫在家不能出遊、群聚，上網打遊戲成了日常解悶的方式之一。全球遊戲產業的蓬勃發展，連帶擴增遊戲人才需求。遊戲愛好者不僅玩上癮，打出心得，還有人想以此為職業。有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享面試Fourdesire、Akatsuki曉數碼、IGG這3家遊戲工程師的實習面試實錄，提供未來想申請實習的朋友們參考。

不同於一般資工系學生，這位網友是大二才決定從經濟系轉到資工系，因為認為在課業上有些緊湊，無法同時與開發遊戲取得平衡，所以決定延畢1學期，到業界去實習或參賽，以吸取更多寶貴的經驗。

首先，網友第1家去應徵的是Fourdesire的工程實習生。這家他曾在大三申請過實習，但沒能成功。抱著捲土重來的心情再試1次。其筆試是考幾何、離散數學、邏輯；面試只有10分鐘，針對應徵動機、分析自己的人格特質、未來規劃的7分鐘簡報、及3分鐘Q&A。這次結果一樣沒能錄取。

面試的第2家是曉數碼的遊戲程式設計實習生。通過書審後，就是面試。面試主要分為2部分。一部分是HR面試，主要在談人格特質、學習態度、團隊溝通能力；另一部分則是與工程師面試，談對 Unity 各項功能的理解、軟體開發經驗、資料結構演算法。網友透露在大二、大三參加過他們舉辦的多項活動，這家也是他一直以來鎖定的目標。當天面試過程都很愉快，最後很幸運的收到錄取通知。

最後1家是IGG的G星計畫。第1關先考線上筆試，內容涵括資料結構、作業系統、電腦網路概論。第2關的線上面試所問題目與曉數碼大同小異。原本還有下一關的工程師線上面試，但因曉數碼已錄取，所以他就直接婉拒。

這一連串的實習面試，網友認為，投遞實習履歷前，想清楚自己的目的是很重要的。他看重的是，如何從實習中培養能力、接觸不曾接觸的事物，及從中獲得經驗及收穫，所以並未將薪資列入考慮。在這也提醒求職者，不論是實習或找工作，都要明白自己所追求的目標，預期能在其中獲得什麼，並能理解在其中可能會失去什麼。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，面對競爭激烈的就業市場，求職者不僅要贏在起跑點做好準備，還要「提前卡位」。提前卡位最好的方式，不外乎是就學期間申請實習或打工。想要申請一流企業的實習，難易度可不比正職來得簡單，這些資訊都可以參考「面試經驗暨工作甘苦談」學長姐寶貴的筆、面試經驗分享，提早做好規劃，讓自己也順利「卡上位」，以為未來的無縫接軌做好萬全準備。