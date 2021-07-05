多數積極的大學生會提前規劃畢業後的職涯，當同學還要夜唱聯誼時，他已經在為實習或交換學生做準備，崑山科技大學旅遊文化系校友紀京佑，在校期間曾透過「學海築夢計畫」，被選送至日本晴海飯店實習1年，受日本文化深深吸引，畢業後赴日本就業學以致用，於福井縣南越前町的觀光營造課任職，從事地域振興協力隊的工作，進行地方創生、促進南越前町與臺灣的觀光交流，深獲賞識，更獲得當地雜誌《町報》的報導，介紹他為台日活動的付出，以及傑出的工作成果。

紀京佑在學期間為拓展視野與增強外文能力，參與推廣教育日文班，也主動擔任語言中心的華語小老師，與日本留學生透過語言溝通，加強外語表達能力，並與日生交流台日文化差異，進一步參加語言中心舉辦的日文朗讀競賽，因而對日本文化和風俗甚感興趣，希望能有機會實際前往日本體驗當地人文風情。

在校方協助下，四年級時通過教育部「學海築夢計畫」遴選，至日本晴海飯店進行為期1年的海外實習。實習期間，紀京佑秉持「做中學，學中做」的想法，充分學習日本職場上熱情有朝氣的服務精神，更把握工作之餘的時間，積極參加日語及文化交流活動，包括日語教室文化交流，以及每月1次的日本文化與日語交流活動等，凡事主動創造機會，且勇敢表達，讓他在實習時間日文能力及就業能力大大提升，顯見超前部屬及找對方向的重要性，許多大學生也分享：不是不想實習機會而是有時候受歡迎的搶破頭也搶不到，最後獲得的機會並非新中首選就會提不起勁，這時候除了學校能給的協助，建議同學們也可以上1111人力銀行的產學平台尋找自己適合的實習職缺，或是進入官網點選「學生」專區也有一系列實用的客製化工具，不論是「打工/兼差」、「家教專區」、「面試經驗談」等都有豐富多元的資訊可供參考。

有人透過實習機會跨海在日本發光，也有學子在校就大放異彩。大葉大學空間設計學系9件畢業製作入圍金點新秀設計獎空間設計類，最後抱回3個獎項。

抱回最高獎項「金點新秀年度最佳設計獎」的「虎井嶼／新地景」，由陳俐廷老師指導，空設系大四生吳朝欽、倪貫倫設計。澎湖子弟吳朝欽表示，虎井嶼是澎湖南方的島嶼，在做畢業製作之前，他完全沒去過，因為想深入認識家鄉，讓他踏上虎井嶼，並選定這裡當設計對象，很開心為家鄉做的作品能獲得評審肯定。

他們第1次到虎井嶼，看到小漁村因為漁業資源越來越少，加上人口外移，面臨產業轉型問題，也在島上不同地方看到駐軍遺跡和玄武岩特色建築，他們認為這樣的場域很有文化價值，就開始討論如何重新設計，把閒置的碉堡、屋舍，改造成地景公園、旅社，提供居民休閒或是旅客觀光。

校方強調：經濟部工業局主辦的金點新秀設計獎，是新一代設計展的官方獎項，今年總計有5952件作品參加，競爭非常激烈。空設系在第一階段就傳回9件入圍空間設計類的佳績，雖然因疫情升溫，新一代設計展現場展覽活動取消，競賽改採繳交資料的方式，但學生還是全力以赴參賽，能夠獲得評審肯定，一方面是作品展現了理論與實務的結合，發揮最大的創意。