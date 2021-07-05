前總統陳水扁昨(4日)專訪當年堅決反對民進黨修改台獨黨綱、被黨內視為頭號軍師的台日關係協會會長邱義仁，阿扁問他，當年同黨前立委沈富雄和郭正亮都主張修黨綱，但他和前民進黨立委林濁水表態反對，為何當年會有此舉動。邱義仁回應，「宣布台灣獨立，我認為現在不適當」。對此說法，林濁水也給出回應。

前民進黨立委 沈富雄。(圖/本報資料照)

陳水扁4日在其主持的廣播節目詢問邱義仁，當年民視曾舉辦「跨世紀國家走向系列辯論會」，討論民進黨是否要拿掉「台獨黨綱」，前立委沈富雄和郭正亮都主張修改，但邱義仁和林濁水反對，既然如此，為何邱會在美國視訊會議中說出那樣的話？

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

邱義仁回應表示，「宣布台灣獨立，我認為現在不適當」，他解釋，台獨作為黨的目標推動打拚「這是好的」，這是一種目標和理想，亦即期待有一天能夠實現，「這個必須要保留，如果要修改，我認為這是茲事體大」。

前總統陳水扁。（圖/本報資料照片）

看到陳水扁這樣問，林濁水今(5日)在臉書貼文表示，「事實上，哪裡是沈富雄、郭正亮主張廢除台獨黨綱而已，根本是陳水扁叫他們嗆聲要廢的」。

林濁水提到，幸好陳水扁終於轉彎了。他說「台獨黨綱」不要廢才對，雖然大環境不友善，不必急著宣布台獨，但是國家目標不能變，這比一個說法比「台獨是瘋子」健康多了。

但林濁水話鋒一轉，詢問大家，是否大家還記得，這不是阿扁第一次轉彎。他從廢台獨轉到台獨衝衝衝，衝得美國火冒三丈，卸任後又組一邊一國連線繼續衝衝衝，最後才回歸台獨黨綱並加上最近講的這一套。