對於應屆畢業生來說，如何說服面試官「我可以」，經常是最令人感到頭痛的問題，因此不少新鮮人在求學期間把握機會，透過實習累積實務經驗，讓履歷不再只是一張白紙。有名網友將應徵LINE Tech Fresh的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供同樣希望申請這個實習計劃的在校生參考。

這位網友應徵的LINE Tech Fresh，是主要開放給大專院校學生、為期1年的實習計劃，其中有多種團隊可供選擇，像是前端、後端等。而他決定申請的原因，是參加了LINE舉辦的1場會談，他在會談中聽了不少LINE Tech Fresh的學長姐分享在LINE的工作經驗，會後也與LINE的員工聊了許多團隊管理、行為問題等事情，因此決定嘗試申請。

在投遞履歷不久後，該網友就接獲了面試通知，不過在面試之前，還得先完成1次程式能力測驗，內容是要求面試者完成1個LINE Bot（聊天機器人）。由於他當時也報名了學校的新生書院隊輔，因此決定以此為題，製作了1個新生書院專用的LINE Bot，主要功能包括搜尋周邊餐廳、掛失學生證等，也在交出成果之後，順利通過了程式能力測驗。

受到疫情的影響，該網友的面試改為線上進行，主要詢問其履歷上的過往經驗，以及關於產品管理的延伸問題。其中，令他印象比較深刻的，包括與「standardized Interface（介面標準化）」、「performance optimization（效能最佳化）」等相關的問題。此外，面試官也有詢問關於專案規劃的流程，他則舉出正在進行的工作為例，最終順利獲得錄取。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，求學期間的實習經驗，是自身實力的最好證明，不過熱門的實習機會往往競爭激烈，除了精進專業能力之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人心得分享，快速掌握準備技巧，協助走穩求職路。