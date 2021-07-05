三級警戒至今，學校採線上教學上課方式，一路延到暑假。不過，眼看著暑假來臨卻沒解封，別說安親課輔班持續停業，就算家長想帶小朋友出遊，哪裡也不能去。為了讓小朋友學習不中斷、又能兼顧防疫，因此，今年暑假「線上家教」需求激增。

「兒子一直在家打電動，我都看不下去了」身為二寶爸陳先生苦笑表示，往年暑假都會送兒子去安親班，也會幫他報科學營或其他夏令營，自己放假時也會來趟親子踏青遊；但現在壟罩在疫情中，原先計劃全都停擺。

為了讓孩子還是在暑假能學有所獲，因此陳先生趕緊在暑假前，替兒子報名線上家教課程，沒想到不少家長和陳先生抱著一樣心態，好在陳先生臨門一腳搶到心中所屬的教學老師。

除了傳統國英數理這類需求，也有家長找了五花八門的才藝、實驗課程的家教老師，把線上家教當Youtuber一樣經營，教孩子才藝、打發時間。

蘇小姐像發現新大陸一樣的告訴記者：「現在線上家教很活潑、課程題材也很新穎，和Youtuber超像！小朋友覺得超有趣，就會一直想上課，而且線上家教還能跟老師互動，Youtube還不行咧！」

疫情浪口上，家教需求旺盛，連帶不少學生暑期打工都將家教納入選擇。根據1111家教網調查，有課後打工計劃的學生中，其中想從事家教的受訪者，就佔了1成；再進一步看1111家教網資料庫顯示，目前網站上有將近6萬5000筆的家教老師人數，對比去年9月開學後，短短半年再增8000筆，顯示學生希望透過家教的工作來增加收入，而觀察家長端對師資的需求也增加了10%。

如今暑假來臨，不只小朋友家長擔心孩子無處去，選擇線上家教；相對來說，大學生也害怕疫情之下「打嘸工」，因此投身線上家教比例跟著提高。1111人力銀行發言人黃若薇提醒，線上家教市場衝高，其中不乏掛羊頭賣狗肉的陷阱，因此，無論教師端或家長端，可透過像1111家教網的正規管道，在資訊公開透明的狀況下，免費媒合適合案件，方能保障雙方權益。