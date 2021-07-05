資深媒體人陳文茜今天以疫苗採購為例表示，台灣落到這個地步，是因人民太相信一黨獨大的政府，長期縱容網軍霸凌不同意見，埋下重大錯誤政策的危險。民主自由，被揮霍至沒有專業、沒有監督，只要操弄，便以為一切安啦！她直呼「這才是乞丐的問題所在」。

陳文茜在臉書表示，台灣目前疫苗仍然短缺，原向泰國暹邏生技公司訂購的1000萬劑AZ，因該生技公司產能不足，可能未來全被泰國政府扣住，疫苗不予出口。「這是我們目前要有的心理準備」。

她說，如果泰國的AZ不到，原來政府採購的國際疫苗，扣除捐贈，可能只剩995萬劑左右。我們原透過COVAX向印度採購剩餘的AZ，目前因印度疫情，也停止出口，台灣可能得改向其他地方尋求別的疫苗：但時間不會太快。所以，我們目前只應心存感謝所有幫助台灣的友邦，以及國內捐贈的三大慈善機構。

台灣怎麼落到這樣的田地？陳文茜表示，她並不吃驚。因為她是威權時代長大的人，是歷史政治經濟學訓練出來的觀察者。這個社會，平常人民太相信太擁護一黨獨大的政府，太自滿台灣的疫情，長期縱容政府的網軍霸凌不同意見，媒體90％擁抱權力又追逐可笑之事，觀眾自己也太喜歡追逐無意義的新聞事件。

她認為，這個國家的長期的、集體的墮落，本來已埋下任何重大錯誤政策的危險。以疫苗為例，政府去年至今年的政策，許多醫學及公衛專家早已預知錯誤，但他們只私下批評，人人不敢公開言之。

陳文茜指出，過去一段時間，台灣網路聲量最大的是擁護政府的聲音，「這代表我們的民主制衡，早已日日侵蝕」。如今這個後果，短期我們必須依靠國際友人協助，長期我們得思考：為什麼「民主」，「自由」在眾人的手中，被揮霍至沒有專業、沒有監督、民眾無知、只要操弄，便以為一切安啦！這才是「乞丐」的問題所在。

她強調，我們絕對不是「疫苗乞丐」：我們是一個前人種樹民主，後人敗家民主價值的社會。謝長廷是台灣疫苗短缺全台焦慮時，以不到15天，第一個大雨中成功把疫苗送回台灣的駐外大使。當泰國的AZ可能飛了，未來可能也只有日本代表可以再為台灣爭取數百萬劑的AZ疫苗。

她提醒民眾「不要覺得什麼都是理所當然」。台灣不是日本惟一亞洲佈局的友邦。為了讓更多年齡層的人可以早日打到疫苗，我們可以監督犯錯的政府，但不能嘲笑協助我們的友邦！「他們不會喜歡看到自己無償捐出的疫苗，被如此稱呼」。