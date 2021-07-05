PLA報導，油價攀高至75美元激勵，遠東區上游石化原料乙烯、丙烯、苯及SM最新報價強勢彈升。其中，乙烯勁揚75美元，漲幅8％，每噸價格達975美元；苯原料攀揚40美元，週漲幅3.73％，每噸1121美元；丙烯也小漲，站上千美元水準。台塑化(6505)、中油收益進補。

此外，SM在乙烯、苯價成本支撐，加上庫存去化下滑、印度需求回溫，最新報價大漲68美元，漲幅5.56％，每噸1260美元。台化(1326) 、國喬(1312)、台苯(1310)業績加分。

影響所及，塑化類股在第二季獲利豐收及油價、石化原料攀揚催化，股價連袂攀揚表態，包括台塑四寶、台聚集團及專業廠國喬成為攻堅指標。其中，台塑四寶成為盤面撐盤要角，台塑化開高走高，最高來到117元波段新高，創2019年6月中旬來新高，終場以115.5元收盤，漲幅逾5％。

分析師指出，原油衝破75美元，續創波段高點，有助增添石化成本支撐氛圍。其中，乙烯因韓國近期二石化廠合計年產180萬噸乙烯新產因開車不順暫停，加上國際油價攀揚，帶動輕油走揚，進一步支撐乙烯報價止跌反彈，重回900美元之上。

此外，在歐美、部分亞洲地區燃油消費量回升，台塑化目前汽油每桶煉油價差回升、放大為9~10美元；柴油、航空燃油每桶煉油價差各達6、3美元。搭配第三季油品日煉量有望回升，煉油事業表現成為營運推進追蹤焦點。

SM隨著大陸產能進一步增長與海外檢修恢復，市況從先前供需趨緊主導轉為利潤承壓、成本主導的定價邏輯。

分析師認為，大陸下半年SM新增產能壓力將階段性放緩，目前已公佈檢修計劃所對應的停車比約12.5％，屬合理範圍。後市將以需求、庫存水平為追蹤焦點。