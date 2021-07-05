暑假來囉！各位同學對於假期有什麼規劃呢？不少人為了提前了解未來職場，打算投入打工，先接接職場地氣，但是有什麼注意事項是一定要知道的呢？各個職務的薪水範圍又大概落在哪裡呢？本文一次大公開。

根據勞動部表示，目前最新的時薪為每小時基本工資160元，若是以月薪來算，每個月的基本工資需達到2萬4000元。因此，找打工必須要先確定薪資是否達到法定條件，若連基本規定都沒有，這項工作就須列為拒絕往來戶，很可能未來的工作內容會有違法的問題。

最常見的打工職缺，莫過於餐飲業門市人員，薪資大約落在時薪160元至180元，主要協助收銀、接待顧客和基本外場工作。另外，因為疫情三級警戒的影響，也需要更多人手協助打包。

受到疫情影響，近期最夯的打工職缺除了餐飲門市人員，還有超商賣場店員以及倉儲物流理貨人員。民眾外出採買次數雖然減少，但是每次購買數量增多，需要人手幫忙鋪貨、補貨，以1111兼差打工專區登錄的職缺來看，薪資多落在時薪160元。同樣受到疫情影響，民眾外出採買次數少，多改為網購，也因此需要更多人力，時薪多為170元起跳，也有以月薪來計算，落在2萬4000元左右。

另外，由於全國停課的影響下，安親班老師和家教老師的需求量同樣大增，時薪多為500元起跳，工作內容通常需要帶班、考核學生學習成效並加強輔導。還得注意上課規範與秩序的要求，並與家長及學生保持良好溝通與互動。

雖然職稱為打工或是計時人員，但有，有幾點必須注意到，法律沒有規定打工最低工作時數，但勞基法有明文規定每日及每周的工作時數上限，每天的正常打工時間不得超過8小時，每週則不能超過40小時。另外，打工、計時人員通樣有加班費，若於國定假日等假期打工，時薪也須依照勞基法規定，應徵時必須與雇主再三確認。

現值暑假打工高峰期，想找合法、安心打工工作，記得上1111人力銀行兼職打工專區，一切有保障。求職前也可上1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」，裡面有不少前輩提供面試相關經驗，大大減少不必要的踩雷，和冤枉路，求職打工路將會更順暢。