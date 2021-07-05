日本東京都議會選舉昨天舉行投開票，「都民第一之會」議員木下富美子成功當選連任，但今天被發現她投票日前無照駕駛還發生車禍，造成1人受傷，警方正對此進行調查。

日本放送協會（NHK）報導，警視廳表示，今年54歲的東京都議員木下富美子，本月2日上午7時30分左右開車行駛在選區板橋區時，於路口和一名50多歲男性駕駛的車輛相撞。

原因是木下當時在倒車，撞上後方停止的車輛，並導致男性駕駛車上一名女性輕傷。

根據警視廳調查，發生車禍當時，木下的駕照正處於吊銷處分期間。

東京都議會選舉於6月25日公告開始，木下肇事時正處於選戰期間，昨天進行投開票後，她確定當選連任第二任東京都議員。

木下受訪時表示，她感到非常抱歉，今後將嚴加自律，不會再度發生類似事件。

對於車禍詳情與駕照遭到吊銷的原因，木下則說，正在與黨中央討論是否正式對外說明，目前無法回應。

木下所屬的都民第一之會表示，若此事屬實，將要求木下好好反省，並會在確認事實之後討論予以嚴正的處分。