有些人天生就喜歡獨自一人，就算平時朋友不少，也總要挪出一點時間獨處。搜狐命理專欄近日發文分享，水瓶座、處女座和巨蟹座的人不怕孤單，反而非常喜歡和自己相處的時光，就算單身也能夠生活得十分自在。

1、水瓶座

對於水瓶座來說，自己的獨處時間都不夠用了，怎麼還會有多餘的時間想分給其他人呢？他們獨自一人的時候，總能做許多有趣的事情，讓他們根本感受不到孤單，而且很多不必要的社交，在他們眼裡就只是浪費時間，還不如宅在家裡比較舒服。

2、處女座

處女座認為每個人都需要自己的空間，獨處對他們來說是生活中的必需品，藉由這段和自己相處的時光，他們會安排很多喜歡的事情，過得充實又有趣，不管任何事他們都能安靜地獨自完成，雖然在別人眼裡看起來有些不合群，但處女座不以為意，畢竟獨處也不會影響他們的正常交友。

3、巨蟹座

巨蟹座本身就比較「宅」，就算外面有什麼好玩新鮮的事，幾乎都無法吸引他們，認為還是躺在床上度過安靜舒服的一天更好，因為這個時光是獨屬於他們自己的，只有宅在家裡，他們才能夠感受到真正的自由，可以想睡覺就睡覺、想念書就念書，還有很多可以思考的時間，讓他們十分享受。