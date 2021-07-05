又到每年7、8月暑期打工的旺季，學生無不傾巢而出，打算在這2個月攢足學費，又能提早體驗職場，一舉數得，何樂而不為。動作快的，早在6月就拔得頭籌找到工讀，但今年受到疫情影響，打工機會多少受到影響。有些同學因為擔心找不到工讀，資方開出條件就速速點頭答應，這樣的行為可是很「毋湯」！

桃園市勞動局表示，無論是不管是全時或是兼職工讀生，包括工資、工時及休假等勞動條件均與一般勞工相同。若是按月計酬者，每月基本工資為2萬4000元；按時計酬者，每小時工資不得低於160元。

上述的月薪、時薪，通常學生會比較有基本概念；但談到工時、休假日的規定，就較易被忽略。工讀生依勞動基準法規定，持續工作4小時，至少應有30分鐘之休息。且每7日中應有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息日。

另外，工讀生每日正常工作時間不得超過8小時，每週不得超過40小時。若雇主延長工作時間，連同正常工作時間，一日不得超過12小時。

有時候，學生們為了搶得一時快，在找工讀常會「未看」、「先簽」、「先同意」，這些3大毋湯行為將會讓自身權益嚴重受損。有鑑於此，新北市政府警察局婦幼警察隊提醒同學，暑期打工陷阱多，建議對不確定的資訊一定要再三確認、要存疑，才不會受騙上當。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情期間，找工作變得更艱難，為此，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會(https://www.1111.com.tw/161682/)，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。