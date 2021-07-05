為防堵移工群聚及疫情擴散，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊積極攜手高市府、勞工局及衛生局等相關單位，在轄區強力推動「外來人口安心採檢防疫專案」；為深入各角落宣導，專勤隊分析外來人口易聚集處所，針對18個里鄰社區加強拜會，並配合勞工局向超過105間仲介宣導，鼓勵外來人口儘快出面篩檢就醫，避免輕忽無症狀病例感染的風險。

高市專勤隊指出，宣導安心採檢防疫專案期間，1名失聯移工阿蘭曾向專勤隊人員求助，因越南家鄉的丈夫罹癌病情嚴重，需要趕緊回鄉照料，但她最近身體不適，且有咳嗽、流鼻涕等症狀，擔心遭到疫情感染；而且因為語言不通，又害怕到醫院採檢會遭到通報查緝，遲遲不敢就醫。

所幸看到朋友向她轉傳移民署推動的「外來人口安心採檢防疫專案」相關資訊，阿蘭才懷著忐忑不安的心向專勤隊人員求助。專勤隊協助及引導下，她已到醫院完成新冠肺炎相關篩檢，結果為陰性；且就醫後發現只是一般感冒。

阿蘭終於可以安心返鄉，並感動的表示：「感謝移民署宣導資訊，讓她安心又放心，覺得台灣的防疫政策真的全面又貼心！」專勤隊表示，無論是合法或失聯移工、逾期停居留之外來人口者，若有疑似感染症狀應立即出面就醫篩檢，符合專案資格則不會因接受篩檢及治療而被通報查處。