三級警戒持續超過1個月，溽暑整天要宅在家，幾乎家家戶戶都要開冷氣，一整年沒開冷氣，無論是啟動前的保養或使用中的維修需求都會跟著增加，業務量暴增，冷氣空調維修產業出現缺工現象，還有業者開出3000元薪要找專業技術人員，每個月還有保證工作20天保障，算一算，等於1個月兼職20天可賺進6萬元。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「冷凍空調工程技師」是相當專業的證照，近年來錄取率超低，擁有甲級證照的好手，薪資有機會突破百萬元。因為疫情延燒，在家工作的人變多，進入家戶維修冷氣的需求也大幅增加，不只正職技術士搶手，連帶兼職機會也增加不少，觀察1111兼差打工網像這樣高薪兼職的機會，盛夏期間是兼職高峰，其中，還有不少企業因應出貨量增加，也提供不少不需證照的打工機會，開放給沒有經驗的學生族群，符合短期打工的需求，想要鎖定暑假期間兼職打工，也可以參考類似季節性的打工機會，為自己增加收入。