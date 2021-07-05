有些人天生擅長與人互動，星座運勢網站「星座上上簽」分享，雙子座、天秤座、雙魚座的人做人處事的手段高明，擅長社交，經營人脈不著痕跡，非常會做人，有他在的場合絕對不用擔心冷場或尷尬，因此非常受到大家歡迎。

▍1.雙子座

雙子座頭腦聰明，口才很好，與人對談時反應很快，所以在社交場合很受歡迎，他們觀察力很強，短時間內就能知道對方的好惡，說話時會巧妙避開對方的地雷，專門講對方喜歡聽的話，能夠營造出一種一見如故的感覺，往往很快就能取得對方的信任。雙子座還很有識人能力，知道哪些人是對自己有幫助的人脈，一邊交友一邊幫自己的未來鋪路，做人處事的手腕非常高明。

▍2.天秤座

天秤座在與人相處時很懂得如何拿捏分寸，絕對不會有踰矩的行為，讓人相處起來很舒服。他們很會看臉色，擅長觀察氣氛，有他們在，不用擔心會冷場或尷尬，如果有人起爭執把場面搞僵，他們會主動擔任暖場的角色，巧妙的調節氣氛，讓一切不愉快煙消雲散，所以朋友們有任何活動都喜歡邀請他們參與，是大家眼中的社交紅人。

▍3.雙魚座

雙魚座給人無害、好相處的印象，其實他們非常聰明，會刻意把自己放在弱勢的位置，削弱別人的防備心，同時仔細觀察對方的感受，說出口的話都是經過深思熟慮。如果雙魚座參與一場社交活動帶有目的性，他們的態度依然能夠看起來很自然，其實一切的行動都經過細膩的斟酌，他們社交手段高明，通常能夠如願以償，達到自己的目的。