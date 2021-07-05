老蕭日前在三亞錄製節目。（喜鵲娛樂提供）

老蕭日前在三亞錄製節目。（喜鵲娛樂提供）

老蕭日前在三亞錄製節目。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰（老蕭）在大陸工作已4個月，想家的他日前分享家中毛小孩的照片並發文「還要多久」，就連運動時也穿著「homesick」（想家）字樣的T恤，非常想念家裡的愛貓愛犬們；這段時間老蕭經常透過視訊一探毛小孩的身影，很怕「孩子們覺得爸爸不要他們了」。

老蕭每天都會請家人拍下毛小孩的照片或影片給他，鉅細靡遺到連吃飯、洗澡都要照三餐看，只要工作一有空檔，他也會跟毛小孩們視訊，但老蕭都不敢出聲，很怕孩子們聽到他聲音會太想念他，不僅如此，老蕭也會提醒家人每天都要告訴毛小孩「爸爸去上班了」，很怕孩子們會覺得爸爸不要牠們，造成牠們心靈受傷。

老蕭的大陸工作仍舊滿檔，日前在三亞海邊錄製浙江衛視節目《奔跑吧》，為了因應酷熱暑夏，節目安排許多水上活動，進行潑水遊戲時，當老蕭從室內走向室外，原本豔陽高照的天氣立刻下起暴雨，由於雨勢過大被迫停止錄製，安排藝人進屋裡休息時，沒想到老蕭一踏進室內，雨勢瞬間變小，讓現場所有人驚呼「雨神顯靈」。

有趣的是，節目一開始讓嘉賓選擇服裝，鐵齒的老蕭堅持「我想等到最後一套」，沒想到最後登場的是羽絨大衣、圍巾及耳罩，老蕭將保暖物品全部穿上身，在高達38度的室外溫度進行錄製，主持人幽默稱雨神當天變成「雨絨衣之神」。未料節目到了美食環節時，老蕭那組又輸了遊戲，只能坐在不開冷氣的房間內吃火鍋，桌面上的溫度計顯示火鍋周圍直逼50度高溫，相當辛苦。