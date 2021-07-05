國內疫情延燒，5月19日發布全台疫情警戒第三級，並且3度延期至7月12日，全國民眾展開長達近2個月的低密度活動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前再度強調，降級與否仍視疫情控制，整體方向還是以全國一致為主。

三級警戒持續近2個月，為了減少人際接觸，上班族在家工作已是常態，根據1111人力銀行調查發現，目前有4成上班族任職的企業因為防疫，啟動在家工作的措施，其中包括10.5%企業超前部署，去年疫情在全球蔓延時已經實施過相關機制。另外有11.9%，是在今年本土疫情爆發後啟動全面在家工作，還有17.1%的企業是採取分流的方式，減少同仁的人際接觸，同時確保企業內部有足夠的人力維持運作，除此之外還有企業依賴異地辦公的方式，讓員工在健康安全的狀況下維持企業運作。

疫情使得遠端工作的成為常態，企業也面臨加速數位轉型的挑戰，首當其衝的就是「出勤時間」的管理，根據勞動基準法規定，雇主應完整紀錄勞工出勤時間計至分鐘為止，違者最高處45萬元，讓一定要進公司，才能完成打卡的人資管理者傷透腦筋，此外，還有平時上班會使用到的「打卡、請假、簽核」差勤作業，都考驗企業因應遠端辦公的應變能力。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，由於這一波的本土疫情急速升溫，不少企業措手不及，對於在家工作的同仁，無法快速掌握工作的時間與進度，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的工作時程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，讓在家工作的同仁，透過雲端就能輕鬆完成打卡。系統還提供「請假、簽核、體溫回報、工作報表上傳、薪資計算」功能，同時還可以快速新增防疫照顧假等特殊假別，並支援彈性快速排班，滿足不同產業的排班需求，讓人資輕鬆完成各項人資行政作業。

進一步觀察疫情爆發前後，企業對遠端人資管理系統的需求，在1個月內出現大幅的成長，詢問度暴增5倍。為協助中小企業數位轉型，在防疫期間低成本導入人資系統，1111人力銀行推出的「1HR人資管理系統」除了提供免費試用2個月外，疫情期間更推出企業專屬優惠方案，企業可享最低6折的優惠，攜手協助中小企業數位轉型撐過疫情，大幅降低人資作業時間，輕鬆解決人事管理問題。