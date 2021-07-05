屏東縣政府5日公布新增一確診個案，案15163的69歲婦人，曾在6月21日搭乘14298枋山白牌車司機的車，因此被匡列隔離，期間又與另名確診者14905乘坐同輛防疫專車前往集中檢疫所，兩者皆不排除是感染源，目前屏縣衛生局已對防疫專車同車人員再次PCR檢驗。

雖基因比序並未出爐，但恐讓枋山Delta變種病毒群聚累計增至14人，對此，屏東縣長潘孟安表示，枋山地區已完成擴大篩檢及清消作業，社區威脅已經降低，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言，由於個案確診時已在集中檢疫所，因此對社區影響相對較小。

潘孟安指出，群聚感染案後續出現的2個病例14905及15163兩名婦人，都是在擴大匡列居家隔離中確診，縣府已密切觀察其他居隔者狀況，也再次提醒民眾做好防疫措施。

屏東縣衛生局長施丞貴根據疫調指出，15163婦人搭乘過14298白牌車司機的計程車，6月23日被匡列居家隔離，安排至防疫旅館，在基因序列比對確定枋山群聚案的感染源為印度Delta病毒株後，與中央流行疫情指揮中心討論後決定，將所有居家隔離者全部移往集中檢疫所，有醫護人員24小時照護。

15163因此於6月26日移往集檢所，當時首次採檢為陰性，但7月3日出現呼吸道與發燒症狀採檢後，7月5日確診；而日前隔離確診的14905是15163的堂弟媳，2人除與白牌車司機有直接接觸外，6月26日也剛好乘坐同輛防疫專車前往集中檢疫所，且坐在斜對面。

陳時中研判，15163搭乘白牌車司機的車子或與14905同車，都有可能因此感染，不論是哪一個途徑感染，因在居家隔離前篩檢是陰性，在居隔時發病，對社區影響相對小。為求慎重起見，衛生局已對同車其餘20人進行PCR採檢，其中包含一名10個月大的嬰兒，居隔期滿日也從原本7月6日延長至7月10日。