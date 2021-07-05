南韓女子天團「TWICE」出道近6年，知名度遍及全亞洲，近來就有外媒統計TWICE成員們的淨資產，年紀最小的子瑜，其實是隊內最富有的成員，身價破200萬美元（約新台幣5600萬元），並分析背後有2原因。

據外媒《Celebrity Net Worth》報導指出，TWICE成員們的淨資產在100萬到150萬美元之間，老么子瑜雖然只有22歲，淨資產已高達200萬美元（約新台幣5600萬元），是成員們裡最高的。

外媒就分析其背後原因，第一，是子瑜原本的背景就算優渥，在她出道前，父母已在台灣投資三家醫院共177萬美元（約新台幣5000萬元），後來經營咖啡廳，評價、名氣也都不錯，還曾在國外知名旅遊網站《Big 7 Travel》2020年「台灣25間最佳咖啡館」票選中，拿下第四名。

第二個原因，則是除了TWICE的團體廣告、代言之外，子瑜曾推出個人寫真書，也是她增加資產的收入之一，小小年紀吸金功力不容小覷。而其實，之前在韓綜《TMI NEWS》中，子瑜就曾登上「含金湯匙出生的藝人」第五名，，讓不少韓國網友看了直呼她是人生勝利組。