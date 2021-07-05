泰北大同農場運回一批台灣茶，特製為三角茶包，要送給防疫第一線的醫護人員。（取自陳以信臉書）

在泰北清萊滿星叠的大同農場，種植台灣烏龍茶與紅茶，這次台灣三級疫情肆虐，有兩個關鍵人物，運回一批泰北台灣茶，送給第一線防疫的醫護人員。國民黨立法委員陳以信披露，這兩位善心人士就是太茂國際董事長鄭明通與泰北大同中學校長張明光。

陳以信在臉書介紹，當年政府來台時，留在泰緬邊境異域的孤軍，生活困苦。卅年前台灣發起「送愛到泰北」，大幅改善當地生活。

這些年在中華救助總會與善心企業家幫助下，當地種起台灣品種有機茶，精製後再賣到國際上。

陳以信說，他的台南同鄉鄭明通2013年到泰北清萊，在大同農場以台灣傳統手工製茶技術，用生態農法有機栽種台灣烏龍茶與紅茶，並引進製茶設備與國外銷售管道。把泰北種的台灣有機茶賣到歐洲高價茶市去，徹底改變當地經濟型態。

陳以信表示，這次台灣三級疫情肆虐，鄭明通與泰北大同中學校長張明光運回一批泰北台灣茶，特製為三角茶包，要送給防疫第一線的醫護人員，代表泰北對台灣長年照顧的感謝，更是對所有醫護與防疫人員守護台灣的感謝。