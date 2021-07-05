國內每日新增確診數不斷創新低，今(5)日新增本土病例降到28例，有人認為離「+0」不遠了。民進黨立委鄭運鵬表示，以每日確診量到各縣市都可以疫調的規模來看，「台灣要清0不會是天方夜譚！」不過他也透露，潮水開始退了就知道，台北市雖然擁有最密集的醫療資源，確診數卻無法在三級警戒下率先趨近於零非常可惜。

今天全台新增28例本土病例，其中仍以台北市15例最多，鄭運鵬在臉書表示，確診數低於30就是有信心可以清0的指標，不過潮水開始退了就知道，台北市是非常可惜的，因為台北市擁有最密集的醫療資源、平均學歷最高的公務人員，確診數卻沒辦法在三級警戒之下率先趨近於零，是令人遺憾的結果。

鄭運鵬指出，五月以來，國人又回到去年的自我防疫意識，現在每個人、每個家庭、每個工作環境的防疫工具也都算充足，即使有超級傳染源，也不容易再大爆發，以每日確診量到各縣市都可以疫調的規模來看，他認為台灣要清0不會是天方夜譚！

對於部分人士認為社區還有黑數，因此不可能清0，但他認為只要讓這些極少量的黑數不容易傳播出去，就很容易斷鏈，也不會影響清0的目標，而疫調就是台灣獨步全球的武器。

網友則紛紛回應「還好必勝進駐處理了」、「王必勝要是沒進駐台北市，現在一定還在燒」、「不要再境外移入就好了」，也有人建議，就算三級解封，大家仍不應該放鬆戴口罩、酒精消毒、勤洗手、保持社交距離、別去人潮壅擠的地方等防疫習慣，才能保護自己、保護家人。