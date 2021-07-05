【政新鮮】林昶佐當眾被洗臉還肖想選北市長？童仲彥忍不住狂酸：中綠營權力之毒

日前中正萬華區立委林昶佐出席環南市場記者會，本想藉此機會酸台北市長柯文哲，沒想到卻當眾遭到環南市場會長林勝東洗臉，轟他沒為萬華做事，其他攤商也叫林昶佐回去唱歌，別來作秀。對此前臺北市議員童仲彥接受《中時新聞網》訪問痛批，林根本不關心萬華人民，他有的只是想選台北市長的野心。

童仲彥表示，從萬華人民被汙名化開始，林昶佐就沒幫萬華講過一句話，只考慮到自己的政治利益，更爆料林在布局想要民進黨支持，以無黨籍身分參選台北市長。接著童也就當天環南市場記者會的情況指出，一開始市府就已經在旁與攤商討論如何平息疫情，但都未見在地立委林昶佐的身影，後來才發現他是先跑去迎接指揮官陳時中，然後穿梭記者會顧著搶鏡頭、麥克風，就是這樣的作秀行為，才讓在場的林勝東會長看不下去，忍不住對他飆罵。

立委林昶佐遭選民嗆聲。(圖／資料照片)

童仲彥透露，中正萬華區的選民對林昶佐任職立法委員卻無作為早已民怨高漲，隨著會長這一罵儼然衝到高峰，罷免林昶佐的粉絲團「清林散昶」，近幾天人數不斷飆升，童更直接喊話林昶佐：「若他心中沒有中正萬華區的人民，只想著要往上爬，建議他乾脆立委辭一辭，專心做他的市長夢。」

針對被拱要出來擔任罷免活動的領銜人，童仲彥則回應，這是選民的意思，因為大家需要一位沒有派閥與黨派隔閡的適合人選，他霸氣強調，林看不見中正萬華人民遭受疫情肆虐，很多人都巴不得想將這位中了「權力之毒」、阿諛奉承的立委罷免逐出，而現在也正是中正萬華區的人民，展現怒吼聲音的時刻。