疫情期間身障者購物不易，雲林縣復健青年協進會發送物資箱。（雲林縣復健青年協進會提供／張朝欣雲林傳真）

疫情期間身障者購物不易，雲林縣復健青年協進會發送物資箱。（雲林縣復健青年協進會提供／張朝欣雲林傳真）

疫情期間實施各種防疫措施，卻也因此導致身障者購物不便，雲林縣復健青年協進會因此準備物資箱，內有即食品、口罩、衛生紙等日常用品，5日宅急便給全縣130餘戶身障家庭，幫助他們解決疫情期間的購物問題。

雲林縣內許多身障者，因年邁、不識字、不會使用手機，面對防疫實聯制相當困擾，加上民眾為了防疫保持人與人的安全距離，更讓身障者視購物為畏途，雲林縣復健青年協進會發現這個問題，立即著手展開物資箱宅急便計畫。

協進會理事長劉長庚表示，團隊在雲林已經營35個年頭，每年服務上千個身障家庭，疫情期間針對身障者的不便與為難，努力籌措經費採買防疫與生活物資，希望藉由第1線的社工們，盡快送到身障者的手上，緩解他們的不便。

劉長庚說，採買物資的選擇，協進會選定泡麵、麥片、罐頭、飲料等即食品，無須再經過料理，方便身障者食用，一箱箱物資箱5日透過各鄉鎮社工們，發送到身障者手中，過程謹守防疫原則，簡單問候、縮短接觸時間，把關懷投遞給身障者。

協進會總幹事林金順表示，他身為身障人士，最能了解大家的需求，有些身障者不識字、不會用手機，又不想麻煩他人，發送物資箱是最好的方法，未來若有需要，會持續發送物資箱讓愛心不中斷。

收到物資箱的身障者指出，因為獨居，加上出門都要依靠輪椅，以往都拜託鄰居購買生活用品，但面對防疫的各種規定，為了減少與人接觸，只能減少托買次數，物資箱可說是即時雨，感謝協進會的用心，希望疫情能快點解封，減少生活上的不便。