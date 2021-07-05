彰化縣第一條捷運「大竹鹿港線」有譜，預計從彰化大竹通往鹿港轉運站，全長22公里、全線設置21站，目前正在進行可行性評估期末報告，年底定案後將於明年初送交通部審議。

「大竹鹿港線」以紅線R為代號，R6金馬站為台中捷運綠線終點站，採三鐵共構，包括台鐵高架化、台中捷運綠線從彰化延伸至和美、還有彰化鹿港捷運，未來均可在此站轉乘。

計畫預計運用彰化市東區原有路廊，部分人口密集、交通繁忙路段採高架化，從彰南路沿中山路台化園區園道，銜接金馬路轉林森路，跨越過洋仔厝溪後，再經東芳國小通往馬鳴路。

彰縣府工務處長林漢斌表示，鹿港段路規畫2路線方案，一是從打鐵厝園區新闢道路，接鹿和路通往鹿港市區鹿港轉運站，另外則規畫從打鐵厝南緣的鹿東路二段接彰鹿路、中正路到終點站。前者需徵收農地且沿途人口少、運量不足，後者須全採高架施工，經費較高。

林漢斌說，沿線將設置2個機廠，打造行控中心與捷運系統中所有營運設備，以利運具維修保養與運輸調度，主機廠打鐵厝，次機廠在金馬站北側；而金馬路與林森路交界處也將有小支線，從景宗街設計連通道通往彰化火車站，服務通勤族需求。

未來沿線21站中，人潮聚集的大站站體將朝多目標使用開發，小站則採單純上下站的簡易站，站區周邊500公尺範圍開發，將同步進行使用分區與使用地類別的變更檢討，以公有地優先，私人土地則採獎勵方式，盼帶動彰化市東區以至鹿港都市計畫後的經濟繁榮發展。

林漢斌說，初期運量預估，尖峰時段每小時單向約2000人次，運具傾向比照淡海輕軌模式，明年農曆年前就送中央審議，通過後就可進行綜合規畫，都市計畫變更和環境影響評估將同步進行，經費總預算也會更具體明確。